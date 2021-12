La quinta stagione de La Casa de Papel ( o la Casa di Carta ha lasciato sotto shock molti fan dopo la morte di uno dei suoi personaggi chiave. Con il dramma spagnolo che volge al termine, i fan sono disperati per sapere cosa accadrà ai ladri mascherati. Ecco tutto quello che c’è da sapere per guardare la parte finale de La Casa de Papel.

I primi cinque episodi della serie sono usciti con il finale di mezza stagione lasciando tutti in lacrime.

Tokyo (interpretata da Ursula Corbero) è stata un personaggio importante nel dramma fin dall’inizio sopratutto per la sua storia d’amore con Rio (Miguel Herrán), fino alla narrazione degli eventi di Money Heist.

Nonostante sia un dramma spagnolo, poiché lo show è una serie originale Netlfix, il tempo di uscita dello spettacolo è dettato dai tempi americani. Questo perché il quartier generale di Netflix ha sede a Los Gatos in California.

Quando uscira’: data e altre info

Tuttavia, ovunque tu sia nel mondo, la seconda parte della quinta stagione verrà pubblicata esattamente nello stesso momento sul servizio di streaming.

Se vivi secondo CT (Central Time) negli Stati Uniti, la quinta stagione de La Casa de Papel, la seconda parte, uscirà subito dopo la mezzanotte del 3 dicembre.

Coloro che risiedono nella costa orientale dell’America, avranno accesso ai restanti cinque episodi dalle 3:00 ET in poi. Per gli abbonati Netflix nel Regno Unito, lo show tornerà dalle 8:00 (Greenwich Mean Time).

Il resto dell’Europa e in Italia l’orario è di circa un’ora indietro rispetto al Regno Unito, il resto della serie sarà quindi su Netflix dalle 9:00.

Le riprese di questi ultimi episodi de La Casa de Papel si sono concluse a maggio 2021.

Su Twitter, l’account Netflix ufficiale ha scritto: “Quello che è iniziato come una rapina, è finito come una famiglia. È la conclusione della quinta parte de La Casa de Papel. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte de La Resistencia! Non vediamo l’ora di mostrarvi come finisce questa storia“.