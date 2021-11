Uno dei desideri che tutti gli utenti WhatsApp possiedono da sempre, è quello di spiare la chat di un’altro utente venendo a conoscenza di tutti i suoi affari. Ovviamente tale pratica non è permessa dalla piattaforma, la quale ha sempre lottato contro chiunque provasse a fare una cosa del genere.

Negli ultimi anni però si sono avvicendati tantissimi metodi per provare a fare proprio questo, anche se ad oggi sono davvero pochi. Questi inoltre sono anche molto cari dal punto di vista del costo e soprattutto difficile da utilizzare. Da non dimenticare poi c’è un aspetto, ovvero che tutti sono illegali e che quindi WhatsApp lotterà contro di questi in maniera continua. Negli ultimi giorni però gli utenti avrebbero fatto notare un nuovo metodo che sarebbe oltre che legale, anche gratuito.

WhatsApp, ecco il metodo per spiare gli utenti nei loro movimenti in chat ogni giorno e ad ogni ora senza pagare e legalmente

Se stavate cercando un metodo che vi permettesse di spiare un utente WhatsApp per capire i suoi movimenti ogni giorno, sembra che questo esista. Si tratta di un’applicazione di terze parti molto semplice da usare che tra l’altro è gratuita e soprattutto legale.

What’s Tracker offre infatti la possibilità di sapere in ogni momento quando un utente da voi monitorato entra o esce precisamente dalla chat. Tutto funzionerà con una notifica istantanea che vi avviserà di ogni movimento della persona che state seguendo di nascosto. Inoltre a fine giornata potrete avere anche un report dettagliato con tutti gli accessi e le uscite.