Il volantino MediaWorld si è aggiornato in questi giorni per fare spazio al Cyber Monday, la perfetta occasione che spinge i consumatori a raggiungere un livello di risparmio superiore alle aspettative, o comunque a quanto visto nei giorni scorsi, riuscendo ad acquistare i prodotti più desiderati.

Il risparmio è veramente incredibile per molti di noi, l’accesso alla campagna promozionale è possibile secondo le medesime linee guida che abbiamo visto in precedenza, ciò sta a significare che sarà possibile fruire degli sconti recandosi personalmente in negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale. Gli utenti che spenderanno una cifra superiore ai 199 euro, potranno comunque richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da pagare il tutto tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: ecco tutti gli sconti più pazzi

Aprite il portafogli e correte in negozio da MediaWorld ad acquistare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, i loro prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto al listino originario, sebbene comunque restino molto alti. I migliori dell’intera campagna sono chiaramente Galaxy S21 Ultra 5G, disponibile all’acquisto a soli 979 euro, passando anche per Galaxy Z Flip3, disponibile a 799 euro, oppure Xiaomi 11T/11T Pro e Apple iPhone 12 Mini.

Sempre all’interno della medesima campagna, annoveriamo la presenza degli ottimi Xiaomi Redmi Note 8, Galaxy A12, Wiko Y62 Plus, Galaxy A32 o Huawei Nova 8i, ottimi prodotti i cui prezzi non superano i 349 euro. Tutte le altre promozioni del volantino sono disponibili in esclusiva a questo link.