Il volantino attivato da Coop e Ipercoop in occasione del Black Friday 2021, può essere considerato come il giusto compromesso a cui gli utenti si sottopongono, nell’idea di cercare di risparmiare il più possibile, godendo comunque di prodotti di buona qualità generale.

La campagna promozionale si discosta dalle soluzioni che vi abbiamo raccontato in precedenza, poiché in questo caso risulta essere attiva solamente sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’utente dovesse spendere più di 19 euro, anche come somma di più prodotti. Ognuno di questi viene commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica.

Coop e Ipercoop: offerte assurde vi attendono

Il volantino attivato da Coop e Ipercoop abbraccia un buon numero di prodotti, sebbene, come anticipato, siano perlopiù legati alla fascia media e siano allo stesso tempo abbastanza datati. I due modelli di cui consigliamo l’acquisto sono Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, sono entrambi almeno del 2020, riuscendo però a garantire discrete prestazioni ad un prezzo che non supera i 499 euro.

Le altre proposte del volantino sono legate a dispositivi ancora più economici, i quali vanno a toccare Oppo A16, Galaxy A32, Realme C21, Alcatel 1B, Oppo Find X3 Lite e Apple iPhone 7. Per approfondire la conoscenza della soluzione descritta nel nostro articolo, ricordatevi di aprire subito questo link.