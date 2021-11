Per celebrare la settimana del Black Friday, tutti i produttori, le aziende e anche gli operatori telefonici italiani hanno proposto alcune iniziative, offerte e promozioni. L’operatore telefonico Vodafone, oltre ad aver aggiornato le sue offerte, ha anche deciso di offrire ai nuovi clienti un buono Amazon dal valore di 25 euro. Scopriamo qui di seguito come è possibile ottenerlo.

Vodafone offre ai nuovi clienti un buono Amazon di 25 euro per il Black Friday 2021

Come già accennato, anche il noto operatore telefonico rosso ha proposto per la settimana del Black Friday 2021 alcune promozioni e iniziative. L’ultima proposta di Vodafone, in particolare, è quella riguardante un buono Amazon dal valore di 25 euro.

Il bonus in questione è richiedibile dal 26 novembre fino al prossimo 28 novembre. Per poterlo richiedere ed ottenere, però, i clienti interessati devono necessariamente passare a Vodafone e devono attivare una delle offerte appartenenti alla serie Vodafone Special. Tra queste, ci sono Vodafone Special Giga, Vodafone Special 100 Digital Edition e Vodafone Special Unlimited.

L’offerta Vodafone Special Giga permette di usufruire di 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti ad un costo di 7,99 euro al mese. Vodafone Special 100 Digital Edition comprende invece 100 GB per navigare, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri a 9,99 euro al mese. Vodafone Special Unlimited, infine, include 50 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri, ad un costo però di 9,90 euro al mese.