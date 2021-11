Una nuova iniziativa è stata da poco lanciata ufficialmente da Vodafone. Il noto operatore telefonico, infatti, ha da poco aggiornato il catalogo degli smartphone acquistabili in un’unica soluzione proponendoli a dei prezzi decisamente scontati e convenienti.

Vodafone: aggiornato il catalogo di smartphone acquistabili in un’unica soluzione

Come già detto, a partire dal 22 novembre 2021 e fino al mese di dicembre Vodafone ha aggiornato il catalogo degli smartphone acquistabili in un’unica soluzione. Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso ha deciso di proporli con degli sconti piuttosto interessanti.

Gli smartphone proposti in sconto appartengono a diverse fasce di mercato. Per quanto riguarda la fascia medio-bassa, troviamo ad esempio il Realme 8 5G, il quale viene proposto ad un prezzo scontato si 149,99 euro, con uno sconto pari al 25%. Sempre di questa fascia troviamo poi il Samsung Galaxy A12 con 64 GB di storage interno. Quest’ultimo viene proposto ad un prezzo scontato di 139,99 euro anziché 179,99 euro.

Salendo leggermente di prezzo, l’operatore telefonico sta anche proponendo alcuni smartphone targati Oppo. In particolare, abbiamo l’Oppo Find X3 Lite 5G proposto con uno sconto del 40%, ovvero a 299,99 euro anziché 499,99 euro, e poi abbiamo l’Oppo A54s proposto ad un prezzo scontato di 199,99 euro. Presenti infine anche smartphone a marchio Xiaomi, tra cui Xiaomi 11 5G (ad un prezzo scontato di 349,99 euro), Xiaomi Redmi 9AT (ad un prezzo di soli 99,99 euro) e Xiaomi Mi 11T 5G (ad un prezzo di 499,99 euro anziché 549,99 euro).

Vi ricordiamo, comunque, che il catalogo di smartphone acquistabili con Vodafone presso i rivenditori autorizzati è piuttosto vasto.