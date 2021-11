Ha conquistato tutti, o quasi. Parliamo della serie spin-off di League of Legends, Arcane, che presto riceverà una seconda stagione. A confermare la notizia é l’account Twitter ufficiale dello show, il quale afferma:

“Pronti, amici. La seconda stagione di Arcane è ora in produzione. Dov’è un Hexgate quando ne avete bisogno?”

Ambientato nell’universo di League of Legends, Arcane racconta le origini di Vi e Jinx. Le sorelle sono impegnate a combattere le utopiche realtà di Piltover e Zaun, due città rivali. Oltretutto, i fan saranno sicuramente entusiasti di sapere che le star Hailee Steinfeld ed Ella Purnell riprenderanno i loro ruoli – rispettivamente di Vi e Jinx – assieme a Katie Leung (Caitlyn).

I co-creatori Christian Linke e Alex Yee hanno così commentato:

“Siamo molto felici della risposta positiva alla prima stagione di Arcane e stiamo lavorando duramente con i maghi creativi di Riot e Fortiche per consegnare la nostra seconda puntata”.

Arcane 2: quando esce

La collaborazione tra Riot Games e Netflix è stata molto proficua, e questo ha permesso anche a Riot Games di vendere molto più copie di League of Legends, facendo al tempo stesso crescere a dismisura la popolarità dei suoi personaggi.

Come detto poc’anzi, Netflix ha confermato che è iniziata la produzione della seconda stagione di Arcane. Secondo il CEO di Riot Games Nicolo Laurent, la prima stagione ha richiesto sei anni per essere realizzata, ma in un tweet ha promesso che l’attesa questa volta non sarà così lunga. Meno male, aggiungiamo. La data di uscita non é stata annunciata, sebbene é facilmente ipotizzabile 2022/2023.

Nel teaser della Season 2 é implicato il proseguo della storia sulla scia degli gli eventi dei primi nove episodi. Inoltre, Arcane 1 si è concluso con un cliffhanger relativamente improvviso, e questo vuol dire che molte questioni in sospeso stabilite saranno risolte in futuro.