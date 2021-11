WhatsApp Web ora ha una funzione di Sticker Maker personalizzata integrata che ti consente di caricare foto standard e trasformarle in adesivi che puoi inviare. Può essere accessibile selezionando ‘Sticker’ dall’icona degli allegati, quindi selezionando un’immagine da aggiungere.

Sono state offerte una varietà di opzioni di modifica in modo da poter trasformare facilmente un’immagine nell’adesivo perfetto una volta che è stata caricata. Gli emoji possono essere posizionati sopra l’adesivo personalizzato, è possibile aggiungere testo personalizzato, utilizzare strumenti di ritaglio avanzati e persino mettere più adesivi sopra quello su cui stai lavorando.

WhatsApp Web sta espandendo le sue funzionalità

La funzione Sticker Maker personalizzato è attualmente disponibile solo su WhatsApp Web, ma dovrebbe essere aggiunta alle versioni desktop nel prossimo futuro. Non si sa ancora se sarà disponibile su Android o iOS, ma è una possibilità.

Ovviamente, la possibilità di inviare i propri adesivi su WhatsApp non è nuova e ci sono diverse app sia per iOS che per Android che ti consentono di farlo. Averlo integrato, d’altra parte, offre un livello di praticità senza rivali e speriamo che la funzionalità venga aggiunta anche ad altre piattaforme.

WhatsApp si sta concentrando sul miglioramento della sua esperienza utente da un po’ di tempo e solo negli ultimi mesi ha aggiunto molte nuove funzionalità. Sono incluse nuove funzionalità di sicurezza come Flash Calls e Message Level Reporting, la possibilità di nascondere l’ultimo accesso a contatti particolari e persino la possibilità di utilizzare WhatsApp su numerosi dispositivi senza una connessione smartphone.