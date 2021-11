WhatsApp ha introdotto la possibilità di modificare la velocità di riproduzione dei messaggi audio nel maggio di quest’anno. Quando si esaminano note vocali lunghe, è possibile aumentare la velocità di riproduzione a 1,5x o 2x. WhatsApp sta ora lavorando per aggiungere la stessa funzionalità alle comunicazioni audio.

Forse ti starai chiedendo cosa sono i messaggi audio. Quando una nota vocale viene inoltrata a un’altra chat, diventa un messaggio audio. Al momento non è possibile velocizzare la riproduzione di un messaggio audio perché non compare l’apposito pulsante.

WhatsApp non si ferma, il team di sviluppo continua ad aggiornare l’app

WhatsApp sta lavorando per fornire funzionalità di velocità di riproduzione ai messaggi audio, quindi questo potrebbe cambiare presto. La funzione è stata scoperta da WABetaInfo nell’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone. Sarà solo questione di tempo prima che WhatsApp inizi a testare questa funzionalità in una futura versione beta di Android.

Nonostante si tratti di una semplice aggiunta a uno strumento esistente, WhatsApp è noto per aver impiegato del tempo a testare le nuove funzionalità, quindi potrebbe volerci del tempo prima che i controlli della velocità di riproduzione vengano aggiunti ai messaggi audio sul tuo telefono Android.

Sarebbe anche meraviglioso vedere WhatsApp includere una funzione che consente agli utenti di rallentare la velocità di riproduzione, che potrebbe essere utile per le persone che hanno difficoltà ad ascoltarli.

WhatsApp sta anche lavorando su una serie di funzionalità aggiuntive, come la possibilità di nascondere il tuo stato ‘Ultimo accesso’ a contatti particolari, una pagina dei dettagli dei contatti ridisegnata e persino funzionalità di pagamento P2P.