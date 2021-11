Le offerte del volantino Black Friday di Euronics sono davvero meravigliose, rappresentano il perfetto punto di partenza per tutti gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale risulta essere sostanzialmente attiva ovunque in Italia, ma allo stesso tempo presenta piccole differenze di socio in socio; il consiglio che vi diamo è sempre uguale, recatevi nel negozio più vicino alle vostre residenze, per conoscere i prezzi effettivi che l’azienda ha attivato per voi.

Euronics: il Black Friday 2021 stupisce

Il volantino abbraccia tutte le fasce di prezzo dei migliori prodotti in circolazione, attivando una serie di offerte valide fino al 9 dicembre 2021. Per comodità osserviamo da vicino la telefonia mobile, per scoprire che l’attenzione è stata rivolta maggiormente verso la fascia intermedia, con alcuni accenni ai top di gamma. Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy S21+, dispositivo dalle prestazioni incredibili e dal prezzo finale di soli 699 euro, per passare poi su Oppo Find X3 Neo, un top travestito da medio di gamma, oppure Apple iPhone 12 Mini da 649 euro.

Coloro che invece vorranno risparmiare al massimo, potranno decidere di mettere le mani su Motorola Moto G50, Realme GT Master Edition, Wiko Power U20, Realme Narzo, Realme C11, Motorola Moto G10, TCL 20L+, Xiaomi 11T, Oppo A94 e altri ancora. Per ogni dettaglio in merito al volantino Euronics, aprite subito questo link speciale.