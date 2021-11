Ogni rivenditore in questo periodo ha lanciato la propria campagna promozionale dedicata al Black Friday 2021, Expert dal canto suo è riuscita a ridurre di moltissimo tutti i prezzi di vendita dei principali prodotti in commercio, promettendo al cliente la possibilità di accedere a dispositivi di qualità, spendendo il giusto.

Coloro che si vorranno avvicinare al volantino corrente, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni singolo negozio in Italia, oltre che direttamente sul sito ufficiale. L’unico aspetto da tenere bene a mente, riguarda il pagamento delle spese di spedizione, sono sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo, nel caso in cui si richiedesse la consegna a domicilio.

Expert: ecco quali sono i migliori sconti del momento

Il Black Friday è ufficialmente arrivato da Expert, fino al 29 novembre sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi sempre più bassi ed economici, legati alle più disparate categorie merceologiche. Come al solito noi focalizziamo la nostra attenzione sul segmento mobile, per trovare buone promozioni su prodotti sia recenti, che più datati.

I modelli da non perdere di vista sono galaxy A12 a 129 euro, Oppo A94 a 269 euro, Vivo V21 a 349 euro, TCL 20L+ a 229 euro, Xiaomi Redmi 9T a 139 euro, Realme GT Neo 2 a 449 euro, Realme C11 a 99 euro, Vivo Y21 a 149 euro, Oppo A74 a 199 euro o anche Xiaomi Redmi Note 10S a 229 euro.

Maggiori informazioni in merito alla corrente campagna, sono raccolte precisamente nelle pagine sul sito ufficiale.