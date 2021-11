Ethereum potrebbe essere la criptovaluta per eccellenza per gli investitori rispetto al bitcoin, secondo lo statunitense JPMorgan Chase.

La seconda criptovaluta con più valore di mercato al mondo continua a stabilire nuovi record. Al momento ha una capitalizzazione di mercato che equivale a circa la metà rispetto a quella del bitcoin. Uno dei motivi per cui gli investitori ripongono la loro fiducia in Ethereum (ether) rispetto al bitcoin è l’utilità.

Ethereum ha un ruolo di primo piano nell’industria emergente della finanza decentralizzata (DeFi), nonché una piattaforma per token non fungibili (NFT). Il bitcoin serve invece principalmente come valuta quotidiana, come in El Salvador, o come riserva digitale simile all’oro. “Ethereum trae il suo valore dalle sue applicazioni, che vanno dalla DeFi ai giochi, agli NFT e alle stablecoin. Diventerà sempre più popolare rispetto al bitcoin”. Quest’ultimo ha raggiunto già il suo apice, secondo alcuni esperti.

Bitcoin vs Ethereum: al momento sono tra le criptovalute migliori al mondo

Un recente sondaggio di uk.investing.com ha rilevato che il 52% degli investitori prevede di investire in Ethereum entro la fine del 2021, rispetto al 48% che intende acquistare bitcoin. “Molti investitori di criptovalute sono concentrati su Ethereum grazie al suo coinvolgimento in progetti DeFi e NFT”, spiega Jesse Cohen, analista senior di uk.investing.com.

“Con il prezzo ancora al di sotto di 5.000 dollari, molti si aspettano che il suo valore di mercato raddoppierà nel 2022. Detto questo, il bitcoin non mostra segni di rallentamento pur essendo già mainstream e probabilmente acquisirà ulteriore slancio”. Il suo rivale nel frattempo sta pian piano raggiungendo gli stessi livelli di successo.

Il mese scorso, Ethereum ha superato per la prima volta altre valute diventando il 15° asset più prezioso al mondo con una capitalizzazione di mercato di oltre mezzo trilione di dollari. I dati sugli asset globali di CompaniesMarketCap mostrano come Ethereum sia anche più in alto rispetto ad aziende dal calibro di Matercard, PayPal e Visa.