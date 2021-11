Il volantino che Comet ha deciso di lanciare in occasione del Black Friday è il giusto mix tra prezzi bassi e qualità elevata, promettendo al consumatore finale un risparmio veramente incredibile, ed allo stesso tempo prestazioni all’altezza della situazione.

La campagna promozionale è una delle migliori degli ultimi mesi, infatti al suo interno si trovano tantissimi dispositivi di fascia alta, proposti all’utente a cifre ridottissime. Coloro che vorranno acquistare, ad ogni modo, potranno decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure di affidarsi al sito ufficiale, tramite il quale si avrà la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet: tutte le offerte del Black Friday 2021

Moltissime occasioni attendono gli utenti da Comet con una campagna promozionale che cerca in tutti i modi di soddisfare le aspettative e le necessità dei consumatori stessi. I top di gamma coinvolti nella soluzione corrente sono Samsung galaxy S21+, in vendita a soli 749 euro, passando anche per iPhone 13 Mini, disponibile a 889 euro, oppure iPhone 12 Mini a 599 euro e Oppo Reno6 Pro a 749 euro.

Le migliori occasioni sono perlopiù legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, ove si possono scovare prodotti del calibro di Oppo A16, Oppo Find X3 Lite, TCL 20L+, Wiko Y62 Plus, Realme GT Master Edition, Oppo Reno6 o anche Wiko Power U10. Per ogni altro dettaglio, o informazione in merito alla campagna di Comet, aprite subito il link.