Il volantino che Bennet ha deciso di attivare in occasione del Black Friday, rappresenta un buonissimo punto di partenza per risparmiare, garantendo difatti ai consumatori la possibilità di godere di prodotti di qualità, al giusto prezzo finale di vendita.

Il risparmio a cui tutti potranno accedere, è riservato però ai soli punti vendita in Italia, in altre parole sarà necessario recarsi personalmente presso gli stessi per effettuare gli acquisti ai prezzi indicati. Indipendentemente dal modello selezionato, ad ogni modo, ricordiamo che i singoli prodotti sono legati ad una garanzia di 24 mesi, la quale prevede la riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica.

Bennet: nuove offerte per tutti i gusti

Con il corrente volantino Bennet il risparmio è davvero assicurato su ogni singolo prodotto effettivamente acquistato, sono disponibili svariati smartphone a prezzi veramente più bassi del normale listino, tra cui spiccano l’accoppiata iPhone 12 e iPhone 13. I due top di gamma dell’azienda di Cupertino, sono attualmente in vendita a soli 749 e 899 euro, cifre che potrebbero apparire elevate, ma che rispecchiano un forte impegno da parte di Bennet di garantirne l’accessibilità alla maggior parte di noi.

Le restanti promozioni legate alla telefonia mobile, vanno effettivamente a toccare Galaxy A22, Galaxy A03s e Oppo A74, tutti prodotti in vendita a meno di 249 euro, con i quali si accede a prestazioni più che adeguate per la fascia di appartenenza. I dettagli della campagna promozionale possono essere visualizzati sul sito ufficiale.