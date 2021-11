L’evento più atteso dell’anno è alle porte. Infatti mancano ormai pochissimi giorni al 26 novembre, giorno ufficiale del Black Friday. Questa giornata è diventata l’occasione per rendere il mese di novembre e i primi giorni di dicembre davvero speciali e ricchi di promozioni a prezzi davvero unici. Finalmente anche in casa PlayStation è iniziato il Black Friday con sconti davvero imperdibili. Non solo videogiochi, ma anche tanto altro. Ecco i dettagli.

PlayStation per il Black Friday fa sul serio scontando una montagna di videogiochi PS4 e PS5 e non solo

Non scherza PlayStation che parte con le offerte in puro stile Black Friday scontando una montagna di videogiochi per PS5 e PS4 sul suo store ufficiale. C’è solo l’imbarazzo della scelta e i prezzi sono davvero incredibili.

Ad esempio per PlayStation 4 è disponibile all’acquisto FIFA 22 al 40% di sconto. Per PS4 e PS5 invece Far Cry 6 al 30% di sconto. Che dire quando possiamo acquistare NBA 2k22 al 50% di sconto! E se proprio non dovesse bastare ci mettiamo anche Resident Evil Village al 57% di sconto e Deathloop al 50% di sconto. Tutti e due sia per PS4 che per PS5.

Non solo videogiochi però! Infatti nella pagina dedicata al Black Friday possiamo anche sottoscrivere l’abbonamento a PlayStation Plus approfittando dell’offerta Black Friday di novembre risparmiando il 33% su un abbonamento da 12 mesi. Ecco l’annuncio ufficiale:

“Il Black Friday è un ottimo momento per abbonarsi a PlayStation Plus, sia per i nuovi abbonati che per chi vuole prolungare il proprio abbonamento in corso a un prezzo scontato“.

E non è finita qui perché Sony ha deciso di inserire tra le promozioni scontate in occasione del Black Friday anche tutto ciò che è in vendita sul sito PlayStation Gear. Come poter attivare un buono che vi darà diritto al 20% di sconto sul vostro ordine? Ecco qui le istruzioni ufficiali:

“Non solo giochi: anche lo store PlayStation Gear celebra il Black Friday con il 20% di sconto su abbigliamento, accessori, oggetti da collezione e altro ancora. Ti basta utilizzare il codice “BLACKFRIDAY20” al momento del pagamento!“.