Sony sceglie ogni mese dei titoli PS4 da inserire nell proprio elenco di giochi gratuiti garantiti dal servizio di PlayStation Plus.

A volte questi giochi includono nuovi titoli, mentre altre volte aggiungono una popolare esclusiva del passato. E peril PS Plus di dicembre 2021, ci sono molti utenti che credono che stia per arrivare un nuovo titolo importante considerando che ci stiamo avvicinando sotto Natale.

Gli ultimi due mesi hanno già visto Hell Let Loose e First Class Trouble offerti come giochi gratuiti a ottobre e novembre. Quindi potrebbe essere possibile che Heavenly Bodies sarà il prossimo nuovo gioco a fare il suo debutto tramite PlayStation Plus?

I fan considerano questo titolo un serio contendente considerando la sua data di uscita, che è stata fissata per il 7 dicembre.

Questa è una data speciale nel calendario di PS Plus poiché questa sarà la data in cui Sony rilascerà le sue prossime uscite di PlayStation Plus.

Quindi c’è una piccola possibilità che, come First Class Trouble, anche Heavenly Bodies sarà disponibile per il download gratuitamente.

Le parole della societa’

Va notato che né Sony né gli sviluppatori 2pt Interactive hanno annunciato un tale accordo e questa dovrebbe essere trattata come una teoria dei fan per ora.

Un recente post sul blog di 2pt Interactive aggiunge: “Con un gioco che richiede letteralmente di farsi strada attraverso gli ambienti, puoi solo immaginare la nostra eccitazione con l’opportunità di utilizzare le funzionalità del controller DualSense.

“Con i grilletti usati per afferrare le mani del tuo cosmonauta e un ambiente caotico a gravità zero dove gli urti e i tonfi sono inevitabili, ha avuto molto senso per noi usare i grilletti adattivi e le funzioni tattili per trasportarti nella tuta floscia che vedi su schermo. Il modo migliore per giocare a Heavenly Bodies è usare le mani del tuo cosmonauta. Dovrai impugnare i grilletti per afferrare gli oggetti e spingerti fuori. I trigger adattivi del controller DualSense sono straordinari nel comunicare quali oggetti e superfici sono piu’ idonee.”

I primi giochi PlayStation Plus dovrebbero essere annunciati intorno al 1 dicembre, il che significa che abbiamo ancora un po’ di tempo prima del giorno della verita’.