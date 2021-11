Il Black Friday 2021 è già iniziato per il noto e-commerce Amazon, dato che ha avviato in anticipo le sue offerte. Oltre a questo store, anche altre aziende e i vari operatori telefonici si stanno preparando per questo evento. L’operatore virtuale ho. Mobile, in particolare, ha deciso di proporre una sorta di cashback, offrendo 5 euro di ricarica in omaggio.

ho. Mobile offre 5 euro di ricarica in omaggio per il Black Friday

In occasione del Black Friday il noto operatore virtuale di Vodafone ha deciso di offrire una ricarica omaggio dall’importo di 5 euro. Nello specifico, utilizzando il codice coupon #CASHBLACK gli utenti che attiveranno un’offerta mobile potranno quindi ricevere questa ricarica.

Per attivare una delle offerte di ho. Mobile, basterà recarsi sul sito ufficiale dell’operatore virtuale. Dopo di che, basterà selezionare l’offerta desiderata, scegliere la modalità di consegna della propria scheda SIM ed inserire il codice citato in precedenza nel momento in cui si effettuerà l’acquisto. Così facendo, gli utenti riceveranno 5 euro di ricarica in omaggio a partire dal prossimo rinnovo dell’offerta attivata.

Sarà possibile usufruire di questa sorta di cashback soltanto fino al prossimo 30 novembre 2021. Vi ricordiamo che attualmente sono disponibili diverse offerte del noto operatore virtuale. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte ho 5.99, ho 7.99 e ho 8.99. Queste ultime sono rivolte agli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero da specifici operatori ed offrono rispettivamente 50 giga, 120 giga e 70 giga di traffico dati con connettività 4G da utilizzare per navigare in internet. Oltre a questo, sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.