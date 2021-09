L’operatore virtuale ho. Mobile sta continuando ad offrire fino alla fine di ottobre una promo con tanti Giga dal basso costo. Si tratta di ho. 7,99 120 GB che include per l’appunto 120 giga di traffico dati per poter navigare in internet. Vediamo cosa ha da offrire.

ho. Mobile propone ancora fino a fine ottobre la promo denominata ho. 7,99 120 GB

In questi ultimi giorni stanno trasmettendo in televisione un nuovo spot pubblicitario dell’operatore virtuale ho. Mobile. Con quest’ultimo, in particolare, l’operatore ha reso noto che sarà ancora disponibile la promozione denominata ho. 7,99 120 GB.

Nello specifico, la promo in questione sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 22 ottobre 2021, quindi per quasi un altro mese. Per attivarla, si potrà recarsi presso i rivenditori autorizzati o direttamente sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.

La promo ho. 7,99 120 GB, come suggerisce il nome, permette agli utenti che la attivano di utilizzare un quantitativo impressionante di giga per navigare in internet, cioè 120 GB con connettività 4G. A questi vanno poi ad aggiungersi minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati.

La promozione lanciata da ho. Mobile ha un costo di 7,99 euro al mese, ma è previsto un costo per la scheda sim pari a 0,99 euro. In compenso, però, non è previsto alcun costo di attivazione. Tuttavia, potranno attivare l’offerta in questione soltanto i nuovi utenti provenienti da Iliad, Fastweb ed altri operatori telefonici virtuali. Tra questi, sono inclusi Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile.