Black Friday: Amazon ora propone i migliori tablet Samsung a costi mai visti prima!

I migliori tablet sul mercato sono in promo grazie al Black Friday. Inutile discutere, i Samsung Galaxy Tab rappresentano l’eccellenza Android dopo gli iPad e iPad Pro di Apple, ovviamente. Se volessimo poi scendere nei dettagli, i più interessanti su Amazon ad oggi sono il Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen e il Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Black Friday: Samsung Galaxy Tab S6 Lite ed S7 FE, tutte le caratteristiche

Partiamo a razzo dal Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Modello Samsung del 2020, si basa sul chip Exynos 9611 della stessa azienda, è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Lo schermo è da 10,4 pollici, compatibile con il pennino S Pen, con risoluzione 2.000×1.200 pixel.

La fotocamera posteriore è da 8 MP, con HDR e permette di effettuare video Full HD a 30 fps, mentre quella frontale è da 5 MP, ed ha la stessa qualità e risoluzione. Anche l’audio, firmato AKG, si fa rispettare insieme al display. La batteria è molto grande, da 7.000 mAh, con ricarica a 15W.

L’altro modello in promozione su Amazon per il Black Friday è il Samsung Galaxy Tab S7 FE. Trattasi della versione “Fan Edition” del tablet top di gamma di Samsung, nonché il Galaxy Tab S7. È un modello senz’altro potente, grazie al chip Qualcomm Snapdragon 750G 5G (che si trasforma in Qualcomm Snapdragon 778G 5G nella versione WiFi).

È possibile trovarlo in versione 4/64 GB di memoria o 6/128 GB, solo WiFi o con rete cellulare 5G. Ha uno schermo da 12,4 pollici, con risoluzione di 2.560×1.600 pixel e anche su questo modello vi è l’audio stereo AKG. In tal caso la batteria è ancor più grande, visti i suoi 10.000 mAh, con ricarica veloce a 45 Watt.