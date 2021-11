Durante il Guangzhou International Automobile Exhibition, ovvero il Salone dell’Auto di Guangzhou, la nota casa automobilistica tedesca Audi ha svelato ufficialmente il suo nuovo SUV elettrico, ovvero il nuovo Audi Q5 e-tron. Quest’ultimo, tuttavia, sembra essere destinato per il solo mercato cinese. Vediamo brevemente le sue peculiarità.

Audi annuncia ufficialmente il nuovo SUV elettrico Audi Q5 e-tron, ma solo in Cina

Il noto marchio tedesco ha quindi annunciato ufficialmente il suo nuovo SUV elettrico ma, come già detto, sarà distribuito soltanto per il mercato cinese, salvo ovviamente cambi di programma. Dal punto di vista del design, il mio nuovo Audi Q5 e-tron richiama i precedenti modelli di questa famiglia di veicoli. Troviamo ad esempio la griglia Singleframe, mentre per quanto riguarda le dimensioni abbiamo 4.876 mm di lunghezza e un passo di 2.965 mm. Grazie a quest’ultimo, il veicolo potrà trasportare fino a 7 persone.

Per quanto riguarda le prestazioni e i motori, sappiamo che il nuovo SUV a marchio Audi sarà distribuito in diverse versioni. La prima è Audi 35 e-tron e dispone di un motore elettrico da 179 CV con una batteria da 55 kWh. La seconda versione è invece Audi 40 e-tron e monta un motore elettrico da 204 CV e con 83,4 kWh di batteria. La terza versione, infine, è Audi 50 e-tron e può vantare la presenza di un doppio motore elettrico da 306 CV e una batteria con una capienza pari sempre a 83.4 kWh.

Vi ricordiamo che il nuovo Audi Q5 e-tron non arriverà in Europa. Nonostante questo, sappiamo già che il prossimo anno dovrebbe debuttare da noi il SUV elettrico Audi Q6 e-tron.