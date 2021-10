Il nuovo modello di Audi Q8 e QUATTRO colma l’ultima lacuna della gamma Q8 e offre una combinazione innovativa di efficienza e potenza. Il SUV Coupé è disponibile in due versioni ad alte prestazioni. La Q8 55 TFSI e quattro raggiunge una potenza di 381 CV. La Q8 60 TFSI e quattro raggiunge invece una potenza di 340 kW.

Audi continua la sua corsa allo sviluppo di auto elettriche sempre piu’ competitive, e la Q8 TFSI e quattro è già il settimo modello con trazione ibrida plug-in che è stato introdotto sul mercato dalla metà del 2019. Audi sta mettendo questa tecnologia di guida completamente al servizio del cliente: offre ai clienti un’esperienza di guida elettrica sicura, una semplice gestione della ricarica e un alto livello di usabilità quotidiana.

Come ogni ibrida plug-in, Audi Q8 TFSI e quattro unisce la potenza di due motori. Il suo motore a combustione, il 3.0 TFSI, eroga 340 CV e produce 450 Nm di coppia. Il V6 è conforme all’ultimo standard sulle emissioni Euro 6 AP. Il motore elettrico compatto è integrato nell’alloggiamento del tiptronic a otto velocità. Insieme al giunto, che collega il 3.0 TFSI alla trasmissione, forma il cosiddetto modulo ibrido.

Info sulla batteria

La batteria agli ioni di litio è installata sotto il bagagliaio. Contiene 104 celle prismatiche di ultima generazione che sono raggruppate in 13 moduli. Ognuna di queste celle con rivestimento esterno flessibile fornisce una capacità elettrica di 48 Ah e il sistema di batterie ha una capacità energetica di 17,9 kWh. Si tratta di 0,7 kWh in più rispetto alla batteria del Q7 TFSI e quattro.

Il raffreddamento a liquido, che forma un proprio circuito a bassa temperatura, è un fattore importante per la capacità energetica e le prestazioni della batteria. All’occorrenza può essere collegato al circuito di raffreddamento dell’impianto di climatizzazione o accoppiato al secondo circuito a bassa temperatura, che controlla la temperatura del motore elettrico e dell’elettronica di potenza. Converte la corrente continua della batteria in corrente trifase per alimentare il motore elettrico. Durante il recupero, restituisce corrente continua alla batteria.

Prestazioni al massimo

Il motore elettrico e il 3.0 TFSI trasmettono le loro forze a un cambio tiptronic a otto rapporti che cambia rapidamente. La sua pompa dell’olio elettrica garantisce l’alimentazione anche quando il motore V6 a benzina è disattivato. Il sistema di trazione integrale permanente quattro utilizza un differenziale centrale con regolazione puramente meccanica. Durante il normale funzionamento di guida, distribuisce il 40 percento della coppia all’asse anteriore e il 60 percento al posteriore.

Inoltre, se necessario, può indirizzare la maggiore quota di potenza all’asse con una migliore trazione. Fino all’85 percento può essere distribuito sull’asse anteriore e fino al 70 percento sull’asse posteriore.

La Q8 TFSI e quattro raggiunge una potenza di sistema di 462 CV e una coppia di 700 Nm. Quando entrambe le unità offrono le loro massime prestazioni, accelera da zero a 100 km/h in 5,4 secondi. La velocità massima è regolata elettronicamente a 240 km/h. La Q8 55 TFSI e quattro eroga una potenza di sistema di 381 CV e 600 Nm di coppia.