Unieuro riesce a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, proponendo difatti una campagna promozionale con la quale ognuno si ritrova ad avere la possibilità di godere di prezzi bassi e di dispositivi fortemente scontati rispetto ai listini originari.

La soluzione che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi attiva ovunque sul territorio nazionale, quindi le riduzioni sono state attivate in un qualsiasi negozio, senza differenze particolari in termini regionali. In parallelo, gli utenti potranno accedervi anche collegandosi al sito ufficiale, il quale promette la spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: questi sconti sono da far perdere la testa

La campagna promozionale focalizza come al solito la propria attenzione sul segmento degli smartphone, in particolare gli utenti si ritrovano a poter acquistare un incredibile Samsung Galaxy S21, pagandolo soli 649 euro, una cifra irrisoria in confronto alle prestazioni che lo stesso pare essere in grado di offrire.

Nell’eventualità in cui, invece, si volesse cercare di spendere sempre meno sui vari acquisti, il consiglio è di puntare direttamente su Oppo Find X3 Neo, un altro top di gamma a tutti gli effetti, ma disponibile a 549 euro. Correndo poi verso il basso, incrociamo infine Redmi Note 9 Pro, Oppo A53s, Oppo A74, Realme GT Master Edition, Galaxy A12 e similari.

La campagna promozionale può essere visualizzata al completo sul sito ufficiale di Unieuro, con tutte le informazioni del caso.