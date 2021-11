Il nuovo volantino proposto in questi giorni da Bennet è una bomba assoluta, una soluzione assolutamente in grado di raccogliere al proprio interno le migliori proposte del mercato, mettendole a disposizione di tutti coloro che vogliono effettivamente cercare di risparmiare il più possibile.

Per accedere agli sconti, lo ricordiamo, è assolutamente necessario affidarsi ai vari punti vendita in Italia, i quali presentano prezzi identici indipendentemente dalla regione o dal socio di appartenenza. Coloro che vorranno acquistare non dovranno fare altro che recarsi personalmente in negozio, e sperare che le scorte non siano effettivamente terminate.

Bennet: attenzione a questi sconti, sono da non perdere

La campagna promozionale attivata da Bennet cerca di avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, anche di fascia alta o legati a brand particolarmente costosi, come Apple. Il top di gamma effettivamente disponibile è l’iPhone 12, un dispositivo che non necessita assolutamente di presentazioni, oggi in vendita a soli 669 euro.

Le alternative racchiuse all’interno del medesimo volantino, danno l’opportunità di acquistare modelli ben più economici, in vendita in genere a meno di 240 euro, rappresentati perfettamente da Xiaomi Redmi Note 8, Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10S o Redmi 9T.

Sono tutti prodotti distribuiti con garanzia di 24 mesi e nella loro versione completamente sbrandizzata, se interessati ad approfondire la conoscenza della campagna, potete aprire subito il sito ufficiale, scoprirete ogni singolo prezzo.