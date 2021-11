Lo scorso settembre è stata presentata la famiglia Apple Watch Series 7. L’azienda di Cupertino ha introdotto un nuovo design caratterizzato da bordi arrotondati in grado di accogliere un display di dimensioni maggiori.

La cassa infatti è passata dai 41mm della precedente generazione ai 45mm di quella nuova. Nonostante si tratti di pochi millimetri di differenza, il cambiamento è notevole, soprattutto in termini di coerenza tra i vari prodotti dell’azienda della Mela.

Tuttavia, nonostante siano passati pochi mesi dal lancio dello smartwatch, i leaker sono già in possesso di alcune informazioni su Apple Watch Series 8. I ragazzi di LeaksApplePro hanno realizzato un nuovo render che immagina come potrebbe apparire lo smartwatch.

Apple Watch Series 8 si mostra nel primo render amatoriale realizzato partendo dai modelli CAD

Il render è realizzato sulla base dei modelli CAD e immagini scattate di nascosto all’orologio di Cupertino. A giudicare da queste prime informazioni, l’azienda californiana potrebbe mantenere un design simile al predecessore.

Il display risulta rialzato con il vetro di protezione curvo che lo avvolge. Le differenze rispetto alla generazione precedente sembrano minime con la griglia dello speaker audio come unico cambiamento di rilievo.

Al momento non si hanno certezze in merito. Secondo ulteriori indiscrezioni, Apple potrebbe aumentare ancora la diagonale del display ottimizzando le cornici e lo spazio interno. Per quanto riguarda la sensoristica, ci aspettiamo tutte le feature attualmente presenti più qualche novità.

Infatti, Apple sta lavorando sull’ottimizzazione di un sistema per monitorare il glucosio nel sangue. Questa funzionalità potrebbe aiutare milioni di utenti che soffrono di diabete e prevenire l’insorgenza della malattia avvisando chi non è consapevole. Ovviamente si tratta di un ipotesi amatoriale e l’azienda non ha confermato in alcun modo la notizia.