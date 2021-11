Rockstar Games ha dato il via all’operazione nostalgia con il debutto di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. La collezione contiene tre grandi classici della software house rimasterizzati utilizzando tecnologie più moderne.

Gli appassionati potranno rivivere GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas contando su un gameplay rivisto e una grafica rivoluzionata. Tuttavia, nonostante l’affetto verso tre titoli che hanno rivoluzionato il modo di intendere i giochi moderni, la riuscita del progetto è altalenante.

I tre titoli presentano molti problemi tra cui bug e glitch che rendono l’esperienza di gioco non propriamente soddisfacente. Rockstar Games ha da subito promesso l’arrivo di patch dedicate a risolvere tutti i problemi di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Grand Theft Auto: The Trilogy si aggiorna con l’update 1.02 che porta con se tantissimi bugfix



Come confermato sulla pagina di supporto ufficiale l’update 1.02 è disponibile per il download e porta con se tantissimi bugfix. Tra le correzioni generali troviamo le soluzioni ai problemi come:

Collisioni mancate

Texure incorrette o posizionate male

Posizionamento della camera di gioco

Sottotitoli sbagliati

Problemi con i modelli poligonali dei personaggi nelle cutscenes

Problemi con le linee di dialogo nelle conversazioni.

Ma non è tutto, Rockstar Games è intervenuta per risolvere le particolari situazioni problematiche presenti nella collection. La lista dei bugfix per la trilogia è molto lunga e riguarda ognuno dei tre giochi.

Le correzioni dovrebbero andare a risolvere gran parte dei problemi segnalati dagli utenti fino ad ora, ma la software house continuerà a lavorare per migliorare ulteriormente i giochi.