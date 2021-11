Il volantino Black Friday lanciato nel periodo da MediaWorld è dichiaratamente pazzesco, rappresenta la migliore espressione dell’azienda nel momento più caldo di tutto l’anno, ovvero quando gli utenti si apprestano ad investire ingenti quantitativi di denaro per i vari acquisti di regali per amici e parenti.

La corrente campagna promozionale riesce a seguire tutto quanto avevamo già visto e discusso in precedenza, ovvero la disponibilità è garantita sia sul sito ufficiale che in ogni singolo negozio sul territorio stesso. Gli utenti che decideranno di affidarsi all’e-commerce, ad ogni modo, molto probabilmente dovranno anche pagare la spedizione presso il domicilio, in genere ad un prezzo che non supera i 9,99 euro.

MediaWorld: questi sono gli sconti da non perdere

Il volantino MediaWorld attivato fino al 29 novembre racchiude le offerte del Black Friday, promettendo un risparmio mai visto prima d’ora. Focalizzando la nostra attenzione sul segmento degli smartphone, possiamo scovare alcune ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di vista, quali possono essere Galaxy A22 a 189 euro, Galaxy A12 a 159 euro, Wiko Y62 Plus a soli 79 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Redmi Note 8 a 129 euro, Nova 8i a 299 euro, Xiaomi 11T a 479 euro, Xiaomi 11T Pro a 629 euro, iPhone 12 Mini a 649 euro, TCL 20L a 274 euro, Vivo Y21 a 149e uro, Oppo Find X3 Neo a 529 euro, Oppo Find X3 Lite a 299 euro e Oppo A94 a soli 269 euro.

