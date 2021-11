Il volantino attivato da MediaWorld in occasione dell’ormai imminente Black Friday 2021, porta con sé alcune delle migliori offerte del periodo, garantendo ai vari consumatori la possibilità di godere di un risparmio che supera le aspettative delle scorse settimane.

Coloro che vorranno effettivamente acquistare da MediaWorld, potranno godere dei medesimi prezzi collegandosi al sito ufficiale, il quale tuttavia prevede il pagamento della spedizione presso il domicilio, aggiungendo una piccola cifra a quanto effettivamente mostrato a schermo nella fase di completamento dell’ordine. Tutti i prodotti potranno anche essere pagati con rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, previa approvazione e spesa superiore ai 199 euro.

Le migliori offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis, sono tutti elencati sul nostro canale Telegram, disponibile a questo link.

MediaWorld, che occasioni: i prezzi sono bassissimi

Con il volantino del periodo tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un buon quantitativo di offerte e di prezzi effettivamente molto abbordabili, nella maggior parte dei casi legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. Coloro che vorranno spendere al massimo 500 euro, potranno pensare di acquistare Vivo Y72, Galaxy A12, Xiaomi 11T, Redmi Note 10S, Redmi 9C, Oppo A74, TC 20L, Oppo Find X3 Lite o Galaxy A52s.

In caso contrario sono raccolti all’interno del volantino anche alcuni sconti abbastanza interessanti, legati ai top di gamma, come Galaxy Z Fold3 a 1549 euro, passando anche per iPhone 12 Mini a 649 euro o iPhone 12 al prezzo finale di 779 euro (nella variante da 128GB di memoria interna). Per ogni altra informazione in merito, ricordatevi di collegarvi subito al sito ufficiale.