WindTre propone ancora una volta una serie di modifiche per i suoi piani tariffari. Nel corso di queste settimane, le rimodulazioni dei costi si sono concentrati nella maggior parte delle occasioni per gli abbonati che avevano sino allo scorso anno una SIM attiva con 3 Italia. Nel mese di Novembre non ci sono eccezioni a questa dinamica.

WindTre, le prossime rimodulazioni per Novembre

Una nuova tornata di modifiche contrattuali è in arrivo per i clienti di 3 Italia con la presenza di una duplice rimodulazione. Il gestore arancione ha deciso di adeguare la sua politica commerciale a quella di altri operatori come TIM e Vodafone. Nella pratica dei fatti, anche il gestore arancione presto andrà a modificare i suoi piani tariffari nell’ottica dei consumi continui.

Una prima modifica per gli utenti WindTre sarà operativa nel momento del rinnovo della ricaricabile. In caso di assenza di credito, gli abbonati potranno beneficiare di soglie senza limiti per telefonate, SMS e Giga internet. I consumi illimitati saranno attivi per un giorno al costo di 0,99 euro e saranno rinnovabili anche per successive 24 ore.

Il gestore andrà ad applicare il blocco del traffico soltanto nel terzo giorno successivo a quello del rinnovo tariffa. Il credito a debito sarà poi recuperato dal provider alla prima ricarica utile.

Per la seconda rimodulazione, invece, WindTre ha previsto un extra per gli ex clienti 3 Italia che terminano in anticipo le soglie per la connessione internet. I clienti avranno a loro disposizione un Giga extra che sarà attivato in automatico al costo di 0,99 euro.