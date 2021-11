Il Galaxy Z Fold 3, per la maggior parte, è uno dei migliori device di Samsung nel mercato dei pieghevoli, mentre il più economico Galaxy Z Flip 3 si sta rivelando il suo maggior successo. Ci sono, ovviamente, alcuni difetti ben noti, specialmente quando si tratta delle fotocamere del Galaxy Z Fold 3. È stato recentemente segnalato che Samsung ha obiettivi ambiziosi per i pieghevoli del prossimo anno, abbastanza da produrre quasi 10 milioni di unità combinate. Tali ambizioni, tuttavia, potrebbero essere discutibili se Samsung decidesse di portare avanti i presunti piani di puntare tutto sulle sue fotocamere sotto il display.

Il Galaxy Z Fold 3 è stato il primo telefono Samsung ad avere una fotocamera sotto il display e probabilmente non avrebbe potuto peggiorare le cose. Mentre lo schermo granuloso chiaramente visibile sulla parte superiore del sensore è perdonabile e a volte davvero invisibile, la qualità di quella fotocamera frontale, sfortunatamente, non lo è. Quindi, quando si dice che entrambi i dispositivi pieghevoli il prossimo anno potrebbero utilizzare questa fotocamera, c’è un motivo per cui alcuni fan di Samsung potrebbero diffidare.

Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 arriveranno il prossimo anno

Secondo i dettagli trapelati, il Galaxy Z Fold 4 potrebbe effettivamente utilizzare fotocamere sotto il display sia all’interno che all’esterno, causando problemi ai potenziali proprietari. L’attuale Galaxy Z Fold 3 ha una fotocamera frontale decente e adeguata sul display esterno della cover, offrendo agli utenti un’alternativa quando la qualità è davvero importante. Il prossimo Galaxy Z Fold potrebbe almeno includere lo stesso set del prossimo Galaxy S22.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 4, secondo la fonte, ci sono due prototipi del clamshell pieghevole in giro, e uno di questi conserva il ritaglio del foro. Oltre alle fotocamere i pieghevoli del prossimo anno potrebbero conservare le stesse batterie dei modelli di quest’anno.