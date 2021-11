Google di solito rilascia nuovi aggiornamenti ai Pixel all’inizio di ogni mese. L’aggiornamento di novembre è passato alcune settimane fa, portando piccoli ritocchi. Tuttavia, la società ha ora pubblicato un aggiornamento a sorpresa di metà mese per Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Per 9to5Google, l’aggiornamento è numerato SD1A.210817.037 per i Pixel globali e SD1A.210817.037.A1 per le varianti Verizon. Sebbene Google non abbia ancora pubblicato un registro delle modifiche, Verizon afferma che la patch ‘migliora le prestazioni’ del sensore di impronte digitali in-display.

Google Pixel 6: migliorato il sensore di impronte digitali

L’inaffidabilità del sensore è un problema che diversi utenti e revisori di Android Authority hanno evidenziato. In particolare, alcuni proprietari su Reddit hanno riferito che l’aggiornamento migliora effettivamente la velocità e l’affidabilità del sensore e, nel contempo, altri utenti notano altri piccoli cambiamenti.

Le patch di metà mese sono piuttosto rare per Google, ma presumibilmente riteneva che il sensore fosse una preoccupazione urgente. La società inizialmente ha affermato che il sensore era più lento e meno affidabile a causa degli ‘algoritmi di sicurezza avanzati’ impiegati. Non è chiaro se con questo aggiornamento sia stato risolto anche un altro bug, che potrebbe causare la rottura del sensore se la batteria si scarica.

Di recente si è parlato del Pixel 6 di Google poiché un aggiornamento ha rimosso inaspettatamente la funzionalità di ‘Magic Eraser’, un tool per la fotocamera che permette di rimuovere lo sfondo da una foto a tua scelta. La società ha riferito di essere a lavoro su una possibile patch e si spera che potremo presto riutilizzare lo strumento.