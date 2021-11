I prezzi da Bennet sono ridotti ai minimi storici, grazie ad una campagna promozionale che punta a coinvolgere il maggior numero di utenti, garantendo nel contempo un risparmio che supera di gran lunga quanto effettivamente si sarebbe aspettato di vedere.

La soluzione descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che per riuscire ad acquistare i prodotti maggiormente desiderati sarà necessario recarsi personalmente presso gli stessi, senza poter affidare direttamente all’e-commerce o al sito ufficiale. In parallelo, ogni spesa del valore superiore ai 199 euro, potrà essere trasformata in una rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Bennet: tanti sconti per tutti i gusti

Tantissimi sconti vi attendono da Bennet, anche volendo acquistare uno smartphone di ultima generazione, più che altro legato al mondo Apple. All’interno del volantino, infatti, è disponibile una coppia di sconti davvero da capogiro, rappresentata da iPhone 12 e iPhone 13. Le ultime due versioni della serie più amata al mondo, sono effettivamente acquistabili a 749 e 899 euro, garantendo complessivamente un risparmio degno di nota.

Sempre nello stesso volantino si potranno anche acquistare smartphone decisamente più economici, quali possono essere Samsung Galaxy A22, Galaxy A03s o anche Oppo A74, tutti commercializzati con un esborso che non supera i 249 euro complessivi. I dettagli della campagna promozionale sono comunque raccolti nelle pagine che potete visualizzare nell’articolo.