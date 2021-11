Alien: Isolation è considerato uno dei migliori giochi horror di fantascienza di tutti i tempi, basato sulla popolare serie di film Alien di Ridley Scott. È stato rilasciato per la prima volta nel 2014 per Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. Ora c’è una porting mobile per iOS e Android all’orizzonte e potrai scaricarla a partire dal 16 dicembre.

Le nuove versioni Android e iOS di Alien: Isolation sono sviluppate da Feral Interactive, lo stesso studio che ha portato il gioco su Nintendo Switch nel 2019 (e Linux/macOS nel 2015). La versione Switch ha ricevuto un 83/100 su Metacritic, quindi la versione mobile dovrebbe essere un’ottimo porting.

Alien: Isolation sarà disponibile a partire dal 16 dicembre

‘Questa è l’esperienza completa di Alien: Isolation, che porta la sua straordinaria grafica AAA e ogni momento di orrore da brividi e da batticuore su telefoni e tablet, completa di un’interfaccia touch completamente personalizzabile, supporto per controller e tutti e sette i pacchetti DLC’, ha riferito Feral nella descrizione del trailer del gioco.

Alien: Isolation è ambientato 15 anni dopo gli eventi del film Alien originale del 1979, seguendo l’ingegnere Amanda Ripley mentre indaga sulla scomparsa di sua madre, Ellen Ripley (che è la protagonista di Alien). È principalmente un gioco stealth, in cui devi evitare un alieno con strumenti come un rilevatore di movimento e un lanciafiamme.

Feral Interactive afferma che il prezzo del gioco sarà di 14,99 dollari negli Stati Uniti, 14,99 euro in Europa e 12,99 sterline nel Regno Unito. Non male per quelle che saranno probabilmente ore di divertimento, soprattutto considerando che si spera che il supporto del controller significhi che sarà disponibile su Android/Google TV per Nvidia Shield e altri dispositivi di fascia alta.

L’elenco dell’App Store per il gioco è già attivo, il che afferma che avrai bisogno di iOS 14.8 o successivo e 11 GB di spazio di archiviazione. Feral non ha ancora una pagina di preregistrazione disponibile su Google Play per dispositivi Android, ma dovrebbe apparire presto.