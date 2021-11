Poco più di un mese fa, è stato riferito il fatto che WhatsApp introdurrà una funzionalità per le sue registrazioni vocali che ti consentirà di mettere in pausa la registrazione e riavviarla di nuovo. Tuttavia, al momento la funzione non è apparsa da nessuna parte. Ora, WABetaInfo segnala che la nuova funzionalità è disponibile per selezionati beta tester su iOS con la più recente versione beta di WhatsApp.

La funzione viene fornita con WhatsApp per iOS versione beta 2.21.230.16, ma anche alcuni beta tester sulla versione 2.21.230.13 hanno riferito di averlo visto. La funzionalità è stata segnalata come una possibile funzionalità su cui l’azienda potrebbe essere a lavoro già da un mesetto, ma ora è disponibile per i beta tester.

WhatsApp sta per implementare la pausa durante le registrazioni

Tieni presente che al momento, non tutti i membri del programma beta di WhatsApp stanno provando la nuova funzionalità ed è disponibile per specifici beta tester. Se vedi le forme d’onda vocali durante la registrazione vocale sull’app, è alta la possibilità che tu abbia anche ottenuto la funzione di pausa delle registrazioni. Per verificare se ce l’hai, prova a inviare un messaggio vocale e cerca un’icona di pausa.

WABetaInfo dice anche che sarai in grado di riprendere la registrazione se l’hai messa in pausa. Tuttavia, non sappiamo ancora per quanto tempo sarai in grado di riprendere una registrazione vocale in pausa. Sfortunatamente, se non hai la funzione disponibile, significa che il tuo account beta non è stato ancora selezionato per testare la funzione, quindi devi aspettare un aggiornamento futuro.