Il nuovo volantino lanciato in questi giorni da carrefour appare essere decisamente ricco di offerte e di promozioni con le quali gli utenti possono davvero pensare di spendere il minimo indispensabile sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili in commercio.

A differenza di altre realtà del territorio, la campagna promozionale corrente resta fedele alle proprie origini, proponendo una soluzione attiva solamente presso i vari punti vendita sparsi per la penisola, i quali promettono sconti importanti, tutti applicati sui migliori prodotti in circolazione. Gli stessi sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto nella loro versione no brand, gli aggiornamenti sono difatti rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Aprite quanto prima il nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno si trovano i codici sconto Amazon e le offerte del Black Friday 2021.

Carrefour: queste occasioni sono da non perdere

La nuova campagna promozionale di Carrefour punta fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero su una serie di smartphone in vendita a non più di 300 euro, ma comunque dotato di buone specifiche e di prestazioni complessivamente all’avanguardia. Il modello maggiormente rappresentativo dell’intera soluzione, è chiaramente l’Oppo A94, oggi disponibile in commercio a soli 279 euro, e dotato di alcune specifiche di alto livello, come il display AMOLED.

Le alternative proposte dal volantino rientrano invece in una fascia inferiore, addirittura sotto i 200 euro, e sono rappresentate perfettamente da Oppo A53s e TCL 20Y, entrambi commercializzati nel corso del 2021. Se volete scoprire e conoscere da vicino il volantino, ricordatevi di aprire il sito ufficiale.