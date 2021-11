I prezzi attivati da MediaWorld sono assolutamente tra i migliori mai visti prima, tutti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti di altissima qualità, riuscendo a spendere cifre che si abbassano con il tempo, senza mai rinunciare alle prestazioni.

La campagna promozionale, in tempo di Black Friday, non abbandona le bellissime abitudini del passato, infatti risulta essere perfettamente accessibile in ogni negozio in Italia, con possibilità di godere delle medesime riduzioni anche sul sito ufficiale. L’unico aspetto da tenere in considerazione riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono sempre da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo.

MediaWorld: quante occasioni da non perdere

Le promozioni raccolte nel volantino Mediaworld, che ricordiamo essere attivo fino al 17 novembre 2021, sono tra le migliori del periodo corrente, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo generalmente offerto. I clienti hanno la possibilità di acquistare alcuni dei più importanti smartphone in circolazione, come Galaxy A52s a 349 euro, Galaxy Z Fold3 a 1549 euro, Vivo Y72 a 269 euro, Oppo A74 a 199 euro, TCL 20L a 169 euro, Oppo Find X3 Lite a 299e uro, Galaxy A12 a 139 euro, Xiaomi 11T a 479 euro, Redmi Note 10S a 219 euro o Redmi 9C a 149 euro.

Coloro che fossero interessati ai dispositivi di casa Apple, potranno pensare di acquistare iPhone 12 da 128GB a soli 779 euro, passando anche per iPhone 12 Mini al prezzo finale di 649 euro. Tutte le altre offerte sono raccolte sul sito ufficiale.