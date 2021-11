Unieuro è assolutamente impazzita, in occasione del Black Friday 2021, infatti, l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale che la vede proporre al pubblico un lunghissimo elenco di prezzi veramente bassissimi, tutti applicati su prodotti di alta qualità generale.

Il risparmio da Unieuro è ormai di casa da molto tempo, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna molto interessante, la quale promette un risparmio superiore alle aspettative, per ogni acquisto completato sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. I clienti che decideranno di dare fiducia all’e-commerce, riceveranno in cambio la spedizione gratuita presso il domicilio, la quale potrà essere richiesta (ed ottenuta), solamente al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Unieuro: questi sono gli sconti da non perdere

Le follie raccolte all’interno dell’ultimo volantino Unieuro rendono davvero felicissimi gli utenti che volevano cercare di risparmiare al massimo su ogni acquisto. Osservando da vicino il segmento degli smartphone in promozione, possiamo difatti trovare Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 179 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Xiaomi 11 Lite a 359 euro, Realme C21 a 119 euro, Realme GT Master Edition a 299 euro, Oppo A74 a 189 euro, Oppo A53s a 159 euro o anche Galaxy A12 a 139 euro.

I top di gamma sono perfettamente rappresentati dal Samsung Galaxy S21 5G, il modello più richiesto dalla community nazionale, con il quale si possono godere di ottime prestazioni generali. Il suo prezzo di vendita attuale corrisponde a soli 649 euro, una cifra di tutto rispetto per le prestazioni generalmente garantite.