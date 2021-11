Il volantino Bennet è assolutamente da non perdere, al suo interno gli utenti hanno la possibilità di scovare un buon quantitativo di offerte speciali dai prezzi sempre più bassi ed economici, le quali propongono all’acquisto un buon numero di prodotti.

La soluzione che leggerete nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi attiva solamente nei singoli punti vendita in Italia, con possibilità di accedervi ovunque sul territorio, ovvero senza limitazioni territoriali di alcun tipo. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e nella maggior parte dei casi sono anche completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori stessi.

Bennet: tutte le nuove offerte

Sfogliando da vicino il nuovo volantino Bennet, si possono scoprire ottime occasioni in grado di spingere gli utenti all’acquisto anche di uno smartphone Apple di nuova generazione. Questi è l’iPhone 12, in commercio da poco di un anno, ma oggi finalmente raggiungibile con un esborso finale di soli 669 euro, alle condizioni descritte in precedenza.

Coloro che invece vorranno puntare direttamente verso il mondo Android, potranno fare affidamento su Xiaomi Redmi 9T, Redmi Note 10S, Galaxy A32 o anche Redmi Note 8, tutti modelli decisamente più economici i cui prezzi comunque non supereranno la cifra finale di 240 euro. Per conoscere da vicino il volantino bennet, scoprendo anche le altre occasioni che l’azienda ha deciso di attivare toccando differenti categorie merceologiche, consigliamo l’apertura del sito ufficiale, si visualizzeranno tutti i prezzi.