Coop e Ipercoop sono veramente assurde, il nuovo volantino lanciato dalle aziende promette al consumatore finale un risparmio senza precedenti, con il quale inoltre è possibile godere di prodotti di altissima qualità, a prezzi veramente economici.

La spesa da Coop e Ipercoop raggiunge livelli veramente molto bassi, principalmente nei punti vendita in Italia, è bene ricordare che la maggior parte degli acquisti è effettuabile solamente in uno dei tanti negozi sul territorio. In rari casi gli stessi prezzi sono stati attivati anche online sul sito, con spedizione completamente gratis nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: arrivano gli sconti più pazzi del momento

Coop e Ipercoop riescono a catturare l’attenzione dei consumatori, lanciando una campagna promozionale veramente interessante, impreziosita dalla presenza di un paio di modelli Apple, anche se appartenenti alla fascia intermedia. I due prodotti in questione sono iPhone 7 e iPhone SE 2020, entrambi possono essere acquistati con un esborso finale inferiore ai 400 euro.

Dimezzando completamente la spesa, quindi raggiungendo al massimo 200 euro, sottolineiamo inoltre la presenza di Xiaomi redmi 9A, Realme C21 e Galaxy A21s, prodotti dalle discrete prestazioni, e dalla recente commercializzazione sul mercato. La campagna promozionale non si ferma assolutamente qui, se volete approfondirne la conoscenza, scoprendo e conoscendo da vicino ogni singolo prezzo basso, ricordatevi di ricorrere al sito ufficiale. Tutti i prodotti, salvo indicazione differente, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.