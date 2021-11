Le offerte raccolte all’interno del volantino Bennet promettono un risparmio quasi senza precedenti in Italia, a tutti gli effetti i consumatori si ritrovano a poter approfittare di importanti riduzioni di prezzo, garantendosi ugualmente la possibilità di spendere cifre veramente molto basse.

La campagna promozionale che troverete all’interno dell’articolo è attiva, come suo solito, su tutto il territorio nazionale, ovvero gli utenti possono accedere agli sconti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze o vincoli territoriali. I prezzi non risultano essere attivi anche online sul sito ufficiale, ma comunque è presente la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la riparazione gratuita dei difetti di fabbrica.

Bennet: tutte le offerte da non perdere assolutamente

Con il volantino Bennet gli utenti dormono sonni tranquilli, anche nel momento in cui volessero acquistare un top di gamma di casa Apple. I modelli attualmente in promozione sono difatti iPhone 12, nella variante da 128GB, in vendita a soli 749 euro, passando anche per iPhone 13, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 899 euro.

Rientrando invece in fasce di prezzo più economiche, ricordiamo essere disponibili anche Galaxy A22 a 199 euro, Oppo A74 a 249 euro o Galaxy A03s a 139 euro. Indipendentemente dal modello, i prodotti commercializzati sono tutti in vendita con garanzia di 24 mesi, come indicato in precedenza, e sopratutto sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono tempestivamente rilasciati dal produttore (non da un operatore telefonico). Se volete sfogliare il volantino Bennet, aprite qui.