Con il nuovo volantino Carrefour pensato per l’occasione del Black Friday 2021, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una buonissima dose di sconti specialissimi, tutti applicati sui migliori prodotti in circolazione, senza porre limitazioni particolari.

In poche parole, gli acquisti potranno essere completati praticamente ovunque in Italia, con possibilità di mettere le mani su prodotti completamente sbrandizzati (quindi aggiornamenti rilasciati dal produttore, non da un operatore) e con garanzia legale della durata di 24 mesi (che coprirà tutti i difetti di fabbrica). Il Tasso Zero, se interessati, potrà essere richiesto al solo superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour: questi sconti sono tutti per voi

Scoprendo da vicino il volantino carrefour, tutti gli utenti hanno la possibilità di raggiungere le migliori offerte legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, o meglio su dispositivi i cui prezzi non superano i 300 euro. Il più interessante fra tutti è chiaramente l’Oppo A94, una versione molto richiesta e sulla quale l’azienda sta puntando davvero moltissimo, proponendola difatti a soli 279 euro, nella classica versione no brand.

Coloro che invece vorranno risparmiare ancora di più, potranno affidarsi alla coppia Oppo A53s e TCL 20Y, entrambi proposti ad un prezzo che non va oltre i 200 euro, e garantiscono prestazioni più che adeguate per la richiesta finale da parte dell’azienda. Maggiori informazioni sono effettivamente disponibili sul sito ufficiale di Carrefour, in questo modo si scopriranno tutti i prezzi attivati.