sim-come-trovare-un-top-number-vip-a-6-cifre

Il mondo delle SIM Top Number è davvero affascinante. Anche se lo si conosce a fondo, nasconde sempre qualche sorpresa pur essendo esperti del settore. Questa forma di collezionismo sta prendendo piede e si sta diffondendo notevolmente. Diciamo che il suo boom lo ha visto proprio durante il lockdown. Ma c’è qualcosa di incredibile da conoscere riguardo alle SIM speciali da collezione. Scopriamo insieme come trovare un Top Number Vip con un numero di telefono a 6 cifre.

SIM: come scegliere una Top Number con numero di telefono a 6 cifre

Vengono soprannominate SIM Top Number Vip e si distinguono dalle altre per una particolarità molto rara. Il numero di telefono a esse collegato non è come i più comuni a 7 cifre, bensì a 6 cifre. Infatti, nella normalità, se contate da quanti numeri è composto il vostro numero di telefono o quello di un vostro amico scoprirete che sono 7.

Quindi, SIM Top Number con un numero in meno nella numerazione telefonica sono davvero uniche e la loro vendita è davvero destinata a estimatori del settore. Pensate che sul noto sito di shopping online eBay, in vendita c’è una scheda TIM con collegato un numero di telefono a 6 cifre. Il suo prezzo è di 1.500 euro.

Tra l’altro, oltre ad avere una tale particolarità che la rende unica, questa SIM Top Number di TIM ha anche un’altra caratteristica speciale. Questo numero di telefono è facile da ricordare perché presenta una sequenza numerica ordinata:

335 X47 46Y.

Davvero speciale vero? Pensate che esistono collezionisti capaci di spendere cifre astronomiche per una SIM così unica e rara. Il suo prezzo, se pensate sia esagerato, riflette bene la sua peculiarità. Infatti i numeri che compongono la sequenza, dopo il prefisso che ne identifica l’operatore, come abbiamo detto, sono 6 e non 7.

Insomma, bisogna proprio farci un pensierino e se vi stanno appassionando le SIM Top Number non dovete perdere altro tempo per tuffarvi in questo incredibile mondo. Non mancheranno soddisfazioni e numeri di telefono da sfoggiare come se fossero gioielli preziosi.