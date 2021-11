tim-meglio-delle-sue-offerte-ci-sono-solo-le-sim-top-number

Meglio delle offerte TIM di telefonia mobile? Ovvio, le sue SIM Top Number. Un modo incredibile per guadagnare e investire fin da subito. Si tratta di una nuova forma di collezionismo che sta piacendo a molti e che può trasformarsi in una vera passione remunerativa. L’importante è saper scegliere il numero di telefono giusto. Perché? Scopriamolo insieme in questo articolo dove vedremo alcuni esempi di SIM Top Number dell’operatore telefonico TIM.

TIM: le sue SIM Top Number sono eccezionali

Trovare una SIM Top Number da collezione non è così difficile. In vendita online ce ne sono diverse. La sfida è saper scegliere quella giusta e TIM ne ha davvero tante, vista la sua storicità come operatore telefonico nazionale.

Basta catapultarsi nel famoso sito di shop online eBay per scoprire un mondo davvero vasto riguardo le SIM Top Number. Una volta aperta la pagina iniziale, digitando nell’apposita barra di ricerca “TIM SIM Top Number“, compariranno tra i risultati tantissimi Gold Number disponibili all’acquisto.

Come scegliere bene il numero giusto, che sia TIM o altro, affinché possa rivelarsi, in futuro, una buona forma di investimento e un’importante fonte di guadagno? Cercare il numero che presenta almeno una di queste 3 caratteristiche:

deve essere facile da ricordare . Quindi più numeri uguali ha e meglio è. Questo ne aumenterà il valore quando si deciderà di rivenderlo;

. Quindi più ha e meglio è. Questo ne aumenterà il valore quando si deciderà di rivenderlo; la sequenza numerica deve seguire un ordine crescente o decrescente . Meglio se si tratta di combinazioni uguali tra loro;

o . Meglio se si tratta di tra loro; il numero di telefono contiene una data importante famosa, un anniversario particolare o una serie di coincidenze numeriche che, per alcune culture, portano fortuna.

Individuata almeno una di queste caratteristiche, allora siete di fronte a una vera e propria SIM Top Number da collezione. Vediamo ora alcuni esempi collegati alle SIM di TIM in vendita su eBay:

3332880011;

3317144444;

3343665555.

Niente male vero? Allora cosa stai aspettando! Prova anche tu a entrare nel mondo speciale delle SIM Top Number da collezione e acquistane una. Se saprai scegliere bene ti assicurerai un ottimo investimento per il futuro.