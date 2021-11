OnePlus si sta preparando al debutto di una versione molto speciale del proprio Nord 2. L’azienda cinese in collaborazione con Bandai Namco lancerà il nuovo OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition.

Come emerge dal nuovo report di Android Authority, questa particolare edizione speciale sarà caratterizzata da un look particolare sia dentro che fuori lo smartphone. Infatti, il produttore realizzerà un design unico che celebrerà PAC-MAN sulla scocca posteriore.

In particolare il device sarà caratterizzato da una doppia colorazione ottenuta attraverso diversi materiali e finiture. Per sottolineare che si tratta si un OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sarà presente tutti gli elementi classici del titolo integrati nella scocca. In più, ci saranno alcune parti fluorescenti che potranno illuminarsi al buio.

OnePlus Nord 2 potrà vantare la nuova edizione speciale denominata PAC-MAN Edition

Non mancheranno anche parecchie novità software. L’interfaccia utente del device sarà modificata per incontrare maggiormente lo stile di PAC-MAN e dei giochi arcade. Possiamo aspettarci icone modificate per sembrare più retrò, wallpaper unici e animazioni pensate appositamente.

Tra le novità saranno presenti anche filtri per la fotocamera stile cabinato e ovviamente PAC-MAN 256 preinstallato. Gli utenti più esperti potranno dedicarsi alla ricerca degli Easter Egg nascosti all’interno dell’interfaccia.

Ovviamente resteranno invariate le prestazioni tipiche dei device OnePlus, con un’esperienza utente sempre rapida, omogenea e fulminea. Il device potrà vantare un pannello con refresh rate a 90Hz panel, il SoC MediaTek Dimensity 1200 e la fotocamera principale da 50MP. Sarà commercializzata esclusivamente la variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna al prezzo di 529 euro in Europa.