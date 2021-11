La storia del Galaxy S21 FE è molto particolare nonostante il device non sia stato ancora annunciato ufficialmente. Inizialmente previsto per agosto 2021, il debutto è stato rinviato da Samsung per motivi sconosciuti anche se si suppone che sia a causa della Crisi dei Chip.

Più volte si è temuto che il debutto ufficiale fosse stato cancellato definitivamente ma il produttore coreano però non si è dimenticato del device. Il Galaxy S21 FE è apparso in alcuni nuovi render e si è tornati a parlare insistentemente del device.

Secondo le precedenti indiscrezioni, Samsung potrebbe lanciare lo smartphone durante il Consumer Electronics Show anche conosciuto come CES 2022. L’evento è fissato tra il 5 e l’8 gennaio a Las Vegas ed è la prima fiera tecnologica dell’anno, nonché una delle più importanti a livello globale.

Samsung potrebbe presentare il Galaxy S21 FE il prossimo anno con un evento dedicato

A supportare questa teoria ci ha pensato il leaker Jon Prosser che ha fornito maggiori dettagli in merito. Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked dedicato al Galaxy S21 FE a margine del CES 2022. Il keynote si svolgerà il 4 gennaio 2022 e il device verrà mostrato in ogni suo dettaglio.

Inoltre, lo smartphone verrà commercializzato qualche giorno dopo la presentazione. Il produttore coreano rinuncerà alla fase di pre-ordine e a partire dall’11 gennaio si potrà acquistare liberamente il device. Al momento non è chiaro il prezzo di lancio ne se ci saranno vantaggi per i primi acquirenti.

Ma non è ancora tutto, l’8 febbraio 2022 Samsung presenterà la famiglia Galaxy S22. I pre-ordini per i device inizieranno lo stesso giorno e la commercializzazione vera e propria partirà il 18 febbraio.