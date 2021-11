L’operatore telefonico Vodafone sta proponendo per i primi giorni di novembre una nuova campagna winback tramite l’invio di un SMS. Nello specifico, viene proposto ad alcuni ex clienti di tornare attivando una promozione dal costo di 7 euro e con 50 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito cosa altro offre agli utenti che la attiveranno.

L’operatore telefonico Vodafone tenta i suoi ex clienti con un’offerta mobile da 7 euro al mese e con 50 GB

Nuova promozione winback da parte del noto operatore telefonico rosso. Come già accennato, infatti, Vodafone sta proponendo in questi primi giorni di novembre una nuova promozione di rete mobile. Nello specifico, si tratta di un’offerta winback pensata principalmente per gli ex clienti dell’operatore.

Quest’ultima offerta ha un costo di 7 euro al mese e permetterà agli utenti che decideranno di attivarla di utilizzare e sfruttare 50 GB di traffico dati per navigare sulla Giga network di Vodafone con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In particolare, il teso dell’SMS inviato dall’operatore è il seguente:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 04/11”.

Salvo eventuali proroghe, gli utenti interessati potranno attivare l’offerta proposta dall’operatore telefonico Vodafone fino al prossimo 4 novembre.