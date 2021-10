Alcuni clienti del noto operatore telefonico Vodafone avranno una bella sorpresa. Alcuni di questi, infatti, riceveranno ben 100 GB aggiuntivi, il tutto senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo dell’offerta attiva. Secondo le segnalazioni arrivate in queste ore ai colleghi del sito web Mondomobileweb, gli utenti coinvolti hanno come offerta attiva la Vodafone Special Minuti 30 Giga.

Vodafone: in regalo 100 GB di traffico dati ad alcuni clienti senza alcun costo aggiuntivo

A partire dal 19 ottobre 2021 il noto operatore telefonico rosso sta offrendo ad alcuni suoi già clienti un aumento dei giga del traffico dati, il tutto senza alcun costo aggiuntivo. In particolare, Vodafone sta avvertendo i clienti interessati tramite l’invio di alcuni SMS. Ecco di seguito il testo del messaggio inviato dall’operatore. “Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce ma il costo non cambia. Avrai 100 Giga e minuti illimitati senza nessun costo aggiuntivo rispetto alla tua attuale offerta.”

Come già accennato, i colleghi di Mondomobileweb hanno riportato che, secondo alcune segnalazioni, i clienti coinvolti hanno come offerta attiva Vodafone Special Minuti 30 Giga. Quest’ultima, in particolare, ha solitamente un costo di circa 11-12 euro, anche se questo a volte può variare da cliente a cliente. Nonostante questo, è comunque probabile che anche altri clienti con altre offerte attive abbiano ricevuto l’SMS da parte di Vodafone con la comunicazione dell’aumento dei giga.

Vi ricordiamo che al momento l’operatore telefonico sta proponendo altre offerte della serie Special, come le offerte Vodafone Special Giga e Vodafone Special 100 Digital Edition.