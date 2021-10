Abbiamo appena ricevuto alcune nuove informazioni sulle potenziali date di lancio di Samsung Galaxy S22 e il Samsung Galaxy S21 FE. Sulla base di quanto affermato dalle sue fonti, il sito di notizie Samsung SamMobile è fiducioso che la serie Galaxy S22 vedrà la luce del giorno ad un certo punto a febbraio, il che si adatta perfettamente alle precedenti voci che abbiamo sentito sull’imminente device.

SamMobile ha anche riferito che il Galaxy S21 FE sta per uscire allo scoperto durante la fiera tecnologica del CES che si terrà dal 5 all’8 gennaio. Ancora una volta, ciò si intona bene con altre fughe di notizie che abbiamo sentito prima d’ora, quindi è una previsione abbastanza plausibile.

Samsung è pronta a presentare il Galaxy S21 FE al CES

Con il debutto della gamma Samsung Galaxy S21 a gennaio 2021, sembrava una scommessa sicura che i dispositivi Galaxy S22 sarebbero apparsi a gennaio 2022. Per molto tempo, è quello che pensavamo sarebbe successo, ed è solo di recente che si è menzionato un possibile ritardo.

In effetti, si dice che il Galaxy S22 verrà lanciato più tardi nel 2022 principalmente a causa del Galaxy S21 FE che Samsung sembra voler far uscire al più presto sul mercato internazionale. Dunque, il CES sarebbe una buona opportunità per annunciare e rilasciare il nuovo device tanto atteso dagli utenti.

Ci aspettavamo il lancio del Galaxy S21 FE per quasi tutto quest’anno: c’erano forti indizi che il telefono sarebbe apparso all’evento Unpacked che Samsung ha tenuto il 20 ottobre, ma al momento lo stiamo ancora aspettando. La società non ha ancora rivelato indizi su un possibile device FE, ma le voci sul rilascio del nuovo modello si fanno sempre più insistenti.

Ciò significa che un probabile annuncio ufficiale arriverà a breve.