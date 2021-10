Il servizio Blue di Twitter ha ora un nuovo modo per attirare più utenti nel suo abbonamento a pagamento se desiderano ottenere l’accesso anticipato alle funzionalità sperimentali. La società ha lanciato Labs e sono attualmente in fase di test due nuove funzionalità.

Una di queste funzionalità è la possibilità di caricare video lunghi fino a 10 minuti sul desktop. Attualmente, il caricamento di video di Twitter è limitato a soli 140 secondi, quindi la nuova funzione sperimentale ti dà il privilegio di condividere video più lunghi con i tuoi follower.

Twitter Blue è attualmente disponibile sono in Canada e Australia

Va notato, tuttavia, che la capacità di caricamento video di 10 minuti non è una funzionalità completamente nuova. Puoi creare e caricare video della durata massima di 10 minuti se ti è stato concesso l’accesso dal tuo partner di Twitter, che al momento è disponibile solo per aziende e marchi.

Inoltre, gli abbonati a Twitter Blue ora possono appuntare conversazioni importanti in cima alla loro lista di posta in arrivo semplicemente scorrendo a destra su quei DM. Tuttavia, questa funzione sperimentale è disponibile solo su iOS al momento.

Per gli utenti non Blue, il sito di micro-blogging afferma che le funzionalità sperimentali potrebbero essere ampiamente rilasciate, rimanere esclusive per gli abbonati Blue o essere eliminate del tutto a seconda del feedback degli utenti. Twitter Fleets è stata la caratteristica più recente ad essere eliminata.

Poiché Blue è attualmente disponibile solo in Canada e Australia, anche i caricamenti di video più lunghi e i DM bloccati sono disponibili solo per gli abbonati in quelle regioni. Questi sono in aggiunta alle funzionalità premium esistenti come la possibilità di organizzare i segnalibri e annullare i tweet.