Nel corso di queste settimane estive abbiamo passato più volte in rassegna tutte le iniziative speciali previste da TIM per i suoi clienti. Il provider italiano ha la necessità di non perdere pubblico, a favore dei principali rivali come Vodafone, Wind o Iliad. Per garantirsi la fedeltà dei suoi clienti, la compagnia nazionale ha lanciato il programma di fidelizzazione TIMparty. Si è trattato di una soluzione molto ambita dal pubblico, il quale in alcuni casi è arrivato anche da altri gestori, sposando TIM per la prima volta. Ora però qualcosa sarebbe irrimediabilmente cambiato per tutti.

TIM, nuova ricaricabile e 10 giga in più per la vostra offerta: ecco come fare

Per tutta l’estate gli utenti TIM hanno avuto a loro disposizione un’offerta molto vantaggiosa. Invitando propri amici all’iscrizione su TIMparty vi era l’opportunità di ricevere un codice coupon per ricevere Giga extra per la propria ricaricabile. Ad ogni amico invitato, si aggiungevano 10 Giga sulla propria offerta attiva. Era possibile accumulare sino a 50 Giga, per un massimo quindi di cinque amici invitati.

Ad oggi questa promozione su TIMparty non è più disponibile. Gli utenti, quindi, non possono più creare dei codici coupon da girare ai propri amici interessati ad iscriversi sul portale di casa TIM. Allo stesso tempo però chi è in possesso di un codice può ancora condividere il suo codice per riscattare i Giga extra sino al prossimo 30 ottobre.

La disponibilità dei Giga extra è immediata. Gli utenti potranno utilizzare questa soglia anche con le velocità extra garantite dalle reti 4,5G.