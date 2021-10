Le migliori offerte WindTre sono quelle proposte ai nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO. Le tariffe appartengono al pacchetto GO e sono disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese. I nuovi clienti possono trasferire il numero accedendo al sito ufficiale del gestore e richiedendo una nuova SIM che, in alcuni casi, è offerta gratuitamente da WindTre. L’operatore, inoltre, permette di procedere con l’attivazione delle tariffe senza dover affrontare costi iniziali.

Ad attirare maggiormente l’attenzione sono le tre offerte: WindTre GO 50 Star + Limited Edition, WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital e la WindTre GO 100 Special + Limited Edition.

Passa a WindTre con le offerte GO: minuti, SMS e fino a 101 GB di traffico dati!

Le offerte WindTre GO a cui si è fatto riferimento sono rivolte a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Acquistando una nuova SIM con trasferimento del numero, i nuovi clienti possono optare per una delle tre tariffe qui descritte:

WindTre GO 50 Star + Limited Edition , disponibile a soli 7,99 euro al mese da saldare tramite credito residuo. Permette di ricevere ogni mese quantità illimitate di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, disponibile a soli 7,99 euro al mese da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti ricevono minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

disponibile a soli 7,99 euro al mese da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti ricevono minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione. WindTre GO 100 Special + Limited Edition, disponibile a un costo di 9,99 euro al mese da saldare tramite credito residuo. I nuovi clienti possono attivarla e ricevere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Fatta eccezione per l’offerta con 101 GB di traffico dati al mese, le due opzioni restanti non prevedono costi di attivazione né spese necessarie per la nuova SIM. La tariffa GO 101 Star +, invece, richiede una spesa iniziale di 1,00 euro per la scheda. In tutti i casi è possibile procedere con l’attivazione online e ricevere la SIM tramite corriere, con spedizione gratuita.